Названа точная причина пожара в поселке Дальний, где сгорело больше половины домов

Начальник ОМВД России по Нижнеилимскому району, подполковник полиции Александр Кузнецов назвал точную причину пожара в поселке Дальний Иркутской области, где огнем было уничтожено больше половины домов. Видеозапись опубликовал в своем аккаунте в Instagram глава региона Игорь Кобзев.

«На столбе три провода идут в каждом направлении. Нижний провод был целым, а средний – свисал где-то на половину столба и болтался. Со слов свидетелей установлено, что данный провод был под напряжением, нижний – напряжение не имел. Также установлено, что этот провод болтался под напряжением около года. 19 числа были большие порывы ветра, провода сомкнулись, произошло замыкание, оплавление раскаленного металла, который падал на траву, а от травы произошло возгорание построек», – пояснил полицейский и добавил, что люди, заметив пожар, пытались потушить его самостоятельно, но из-за ветра не смогли.

Напомним, 19 мая в поселке Дальний произошел крупный пожар. От огня пострадали 49 участков, на которых расположены 42 дома. В восьми домах, два их которых двухквартирные, прописаны и проживали 14 человек. Фактически в поселке проживают 68 человек, в основном пенсионеры.