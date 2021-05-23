Большинство людей решили уехать из пострадавшего от пожара поселка Дальний

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что большинство жителей поселка Дальний Нижнеилимского района, где сгорело больше половины домов, решили покинуть населенный пункт.

Фото правительства Иркутской области

«Насчет расселения поселка ситуация следующая: большинство – за. Однако сейчас ни один житель Дальнего не имеет права собственности на участки и домовладения. Хозяин – муниципалитет – обязан на условиях договора соцнайма предоставить людям другое жилье в Нижнеилимском районе. Вопрос по жилью пострадавшим обязательно решим и окажем соответствующую помощь муниципалитету», – отметил глава региона.

По словам главы региона, ситуация с расселением – неоднозначная, поскольку на территорию проживают разные люди: есть те, у которых имеется другое жилье, у других – в поселке находится все имущество и домашнее хозяйство.

Напомним, 19 мая в поселке Дальний произошел крупный пожар. От огня пострадали 49 участков, на которых расположены 42 дома. В восьми домах, два их которых двухквартирные, прописаны и проживали 14 человек. Фактически в поселке проживает 68 человек, в основном пенсионеры.