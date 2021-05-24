Пожар в поселке Дальний уничтожил 42 дома

Ранее эксперты сообщали о 28 постройках.

22 мая прокурор Иркутской области Андрей Ханько посетил, пострадавший от пожара, поселок Дальний, расположенный на берегу Усть-Илимского водохранилища.

По уточненным данным огнем уничтожено 42 дома, в 9 из которых проживали 14 человек, в том числе 1 ребенок. Жители пострадавших домов переехали к родственникам и знакомым, а также в пригодные ранее незаселенные дома.

По итогам встречи, прокуратура проверит соблюдение жилищных прав граждан, проживавших в поселке Дальний и законность действий органов местного самоуправления.

По предварительным данным одной из причин пожара может быть попадание искр на сухую траву от перехлеста электропроводов.

Напомним, что поселок уже горел в мае 2014 года, тогда огнем было уничтожено 22 дома. В 2021 году пожар уничтожил 42 дома, из них 9 жилых домов.