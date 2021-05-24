Бизнесмен и общественник Юрий Коренев скончался в Иркутске

По неподтверждённой информации, Юрий Коренев совершил суицид. Эта версия проверяется, передает Комсомольская Правда Иркутск.

Юрий Коренев известный в иркутской бизнес-среде человек скончался 23 мая на 66-м году. В разные годы был основателем "Венского кафе", ресторанов "У Швейка", "Ефимыч", владельцем турбазы "Прибайкальская" и многих других бизнесов. Юрия Коренева избрали председателем Общественной палаты Иркутска в 2017 году. До этого он занимал пост заместителя председателя.

Соболезнования выразил его родным, близким и коллегам мэр Иркутска Руслан Болотов.

– Активная жизненная позиция, результативная работа по сохранению архитектурной самобытности областного центра снискали Юрию Евгеньевичу заслуженное уважение коллег и жителей города. Юрий Коренев стоял у истоков создания в Иркутске Общественной палаты, был председателем шестого созыва. Большое внимание Юрий Евгеньевич уделял защите прав и интересов предпринимательского сообщества областного центра, всегда способствовал выстраиванию конструктивного диалога бизнеса и власти. Уход из жизни такого яркого, деятельного человека - большая утрата для общественности города, огромное горе для родных и близких, – сказал глава города.

В 2010-2012 году Юрий Коренев в интервью Газете Дело рассказал о том, какой доход приносит производство пива в Иркутске и какова рентабельность ресторанного бизнеса в Иркутске.