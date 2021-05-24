ЯГОК готов предоставить квартиры пострадавшим от пожара в поселке Дальний

Это 5 благоустроенных квартир из маневренного жилого фонда, сообщают в пресс-службе АО «Янгелевский ГОК».

Все квартиры мебелированы. Соответствующие письма направлены губернатору Иркутской области и мэру Нижнеилимского района. В поселке Янгель есть вся необходимая инфраструктура – детский сад и современная школа.

По предварительным данным одной из причин пожара может быть попадание искр на сухую траву от перехлеста электропроводов. Поселок уже горел в мае 2014 года, тогда огнем было уничтожено 22 дома. В 2021 году пожар уничтожил 42 дома, из них 9 жилых домов.