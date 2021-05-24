Треть рекрутеров из Иркутска мечтает о «переводчике» для общения с ИТ-специалистами

Платформа для проведения ИТ-чемпионатов All Cups от Mail.ru Group и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, с какими проблемами сталкиваются HR-менеджеры при найме специалистов в ИТ-сфере. Опрос проводился в апреле 2021 года среди HR-специалистов и рекрутеров из Иркутска, специализирующихся на найме ИТ-специалистов.

Большинство опрошенных (76%) ИТ-рекрутеров считают, что рынок в этой сфере перегрет, а ожидания кандидатов очень завышены. На рынке не хватает квалифицированных специалистов, полагают 52% респондентов, еще 44% отмечают высокую конкуренцию со стороны работодателей. Более трети считают одной из главных проблем в ИТ-найме неразвитость HR-бренда работодателя.

Более половины опрошенных рекрутеров говорят, что хорошо знакомы с особенностями специальностей, для которых подбирают кандидатов. При этом 39% признаются, что для оценки технических навыков им нужно привлекать специалистов, а каждый десятый считает, что ему не хватает знаний для найма айтишников. Только каждый пятый может самостоятельно оценить, обладает ли кандидат заявленными техническими навыками.

Как результат – почти половина (46%) рекрутеров хотя бы иногда сталкиваются с ситуацией, когда подобранный на вакансию специалист в итоге не подошел по навыкам. 23% респондентов отмечают, что кандидаты указывают в резюме не соответствующие действительности данные – навыки, которыми не владеют, или опыт, которого на самом деле у человека не было.

Подавляющее большинство HR-специалистов (82%) сталкивались с наймом на новые ИТ-вакансии, в которых они ничего не понимают. Треть рекрутеров постоянно испытывают сложности с подбором специалистов на сложные и редкие позиции.

Для повышения уровня своих знаний в ИТ рекрутеры преимущественно используют нетворкинг с коллегами из других компаний (47%), вторым по популярности способом является посещение вебинаров и лекций (45%), но почти треть (30%) респондентов ничего не делают для апгрейда собственных навыков и знаний в ИТ-сфере.

Лишь 3% ИТ-рекрутеров получили специальное техническое образование.

Интересно, что 95% HR-специалистов традиционно используют сайты по поиску персонала в качестве основного инструмента, и лишь половина пользуются для подбора социальными сетями и мессенджерами.

Самое сложное в найме ИТ-специалистов – поиск кандидатов, а также оценка их навыков: так считают 36% рекрутеров. 26% респондентов говорят, что им трудно понять мотивацию ИТ-специалистов, а 17% просто тяжело с общаться с такими кандидатами.

Почти половина опрошенных хотели бы иметь инструмент для проверки технических навыков кандидатов в онлайн-режиме (тестирование, написание кода и т. п.). Около 40% говорят, что им не хватает автоматизированного инструмента для оценки навыков кандидатов. Треть мечтает о «переводчике с языка айтишников» (и наоборот), чтобы проще было общаться с кандидатами.

Специальности, по которым рекрутерам приходится закрывать больше всего вакансий – фронтенд-, бэкенд- и фулстек-разработчик: около трети респондентов назвали их самыми популярными. 26% опрошенных чаще всего нанимают тестировщиков, почти столько же (24%) – аналитиков. Реже HR-специалисты сталкиваются с разработчиками игр и архитекторами высоконагруженных систем (5%). Чаще всего HR-специалисты нанимают разработчиков среднего уровня (53%), но сложнее всего находить кандидатов на позицию старшего разработчика.

Большинство – 58% – на закрытие сложных вакансий тратят от одного до трех месяцев. 18% респондентов закрывают сложные позиции три-шесть месяцев.