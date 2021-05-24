Альфа-Банк начал выдавать ипотеку c выкупом залога у другого банка

Теперь в Альфа-Банке можно взять ипотеку на покупку квартиры, таунхауса или апартаментов, которые находятся в залоге у другого банка. Это сильно упрощает покупку ипотечного жилья и гарантирует прозрачность и безопасность сделки.

«На рынке очень много жилья, находящего в залоге, но это больше не проблема для покупателя. Наш клиент может взять у нас ипотеку, и мы выкупим интересующий его объект у другого банка — сделка пройдет быстро, прозрачно и безопасно», — прокомментировал руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

Получить ипотеку с выкупом объекта недвижимости из залога другого кредитора можно в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в дальнейшем банк планирует запустить это предложение и в других регионах страны. Сумма кредита — от 600 тысяч рублей до 20 млн рублей для Москвы и Московской области и до 16 млн рублей для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ставка по кредиту — от 7,69% годовых.