Исполняющим обязанности Председателя Правления Банка «Приморье» назначен Андрей Зверев

Исполняющим обязанности Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье» с 01.06.2021 года решением Совета Директоров Банка назначен Андрей Зверев. Прежде он занимал должность заместителя председателя правления — финансового директора ПАО АКБ «Приморье».

Сергей Белавин остаётся в должности Председателя Правления Банка «Приморье» до 31 мая 2021 года включительно, после чего переходит на другую работу, а также остается членом Совета Директоров Банка.

Сергей Белавин проработал в Банке 5 лет, в должности Председателя Правления — 4 года. Под его руководством Банк добился высоких финансовых показателей: валюта баланса выросла с 36 млрд руб. до 52 млрд руб. , чистые активы — с 25 млрд руб. до 38 млрд руб., капитал — с 2,8 млрд руб. до 3,6 млрд руб. Рабочий кредитный портфель банка вырос с 5 млрд руб. до 11 млрд руб., при этом была проведена диверсификация по отраслям и географии заемщиков — от Камчатки до Санкт-Петербурга . Впервые была развита прибыльная филиальная сеть за пределами Приморья: открыты офисы в Хабаровске, Южно-Сахалинске , Магадане, Иркутске, Москве. В планах — открытие первого отделения Банка офиса в Санкт-Петербурге .

Андрей Зверев в 2004 году окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специализации «Финансы и кредит», также получил дополнительное профессиональное образование «Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами». В Банке «Приморье» Андрей Зверев работает с 2004 года.

К исполнению обязанностей Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье» Андрей Зверев приступит с 1 июня 2021 года. В должности исполняющего обязанности Председателя правления Банка «Приморье» Андрей Зверев сосредоточится на дальнейшем развитии бизнеса, будет курировать его ключевые направления, в том числе рост и улучшении качества кредитного портфеля, оптимизация продуктовой линейки для частных и корпоративных клиентов, а также дальнейшее расширение географии присутствия Банка.