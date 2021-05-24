Банк «Открытие» предлагает клиентам заранее выбрать курс для обмена валюты

Клиентам банка «Открытие» больше не нужно самостоятельно следить за изменением курса, чтобы выгодно обменять валюту. Банк запустил новый сервис «Заявки на обмен валюты», через который можно оставить заявку на покупку или продажу валюты, указав желаемый курс. Банк исполнит ее автоматически при достижении цены, указанной клиентом, или лучше.

Заявка исполнится автоматически при двух условиях: курс достигнет указанного клиентом значения и на карте (счете) списания будет достаточно денег для покупки или продажи валюты. Как только заявка будет выполнена, клиент получит SMS-сообщение или push-уведомление.

Создать заявку можно в любой рабочий день с 00:45 до 23:45. Она будет активна до закрытия валютного рынка (23:45 по московскому времени). Если в течение дня курс банка не достигнет установленной клиентом цены, заявка аннулируется, выставить новую можно на следующий день.

Валютно-обменные операции через новый сервис проводятся без дополнительных комиссий.

«Постоянно меняться к лучшему и предлагать клиентам самые привлекательные продукты и сервисы ― наша главная задача. Раньше выставить заявку на обмен валюты по определенному курсу можно было только через биржу, для чего требовалось открывать брокерский счет, с «Открытием» теперь достаточно лишь доступа к мобильному приложению или интернет-банку, ― говорит Алия Зубкова, заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках банка «Открытие». ― Мы рады, что одними из первых на рынке предложили своим клиентам сервис, благодаря которому они могут сэкономить на покупке или заработать на продаже валюты без совершения дополнительных операций. Мы уверены, что клиенты по достоинству оценят удобство новой услуги и она будет пользоваться большим спросом».

В настоящее время сервис доступен в интернет-банке и на мобильных устройствах под управлением ОС Android, позже он будет запущен и для iOS-устройств.

Более подробно ознакомиться с условиями сервиса можно на сайте банка.