Названы самые популярные сберегательные инструменты у россиян

Срочные вклады, текущие счета и наличные рубли составили тройку самых популярных сберегательных инструментов у россиян, следует из результатов опроса, проведенного Россельхозбанком среди 5 тысяч респондентов во всех регионах страны. При этом вложения в недвижимость названы наименее рискованным видом инвестиций в силу меньшей подверженности внешним негативным факторам и наличия господдержки строительной отрасли.

Респондентам было предложено назвать наиболее предпочтительные средства накопления и наиболее безопасные инструменты сбережений среди банковских продуктов, а также наименее рискованные виды инвестирования.

Так, по результатам опроса почти каждый второй респондент (47%) назвал срочный депозит, накопительный и текущий счета в качестве наиболее предпочтительного инструмента накопления в банке.

Вторым самым распространенным сберегательным инструментом у россиян стали наличные в российских рублях – порядка 40% участников опроса назвали данный инструмент своим главным сберегательным активом.

И только каждый десятый участник предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги (акции, облигации и прочие инвестпродукты).

«Несмотря на потрясения прошлого года банковский сектор показал устойчивость, и именно поэтому клиенты выбирают в качестве надежного инструмента сбережений банковские вклады и текущие счета. Востребованность инвестиционных продуктов также постепенно набирает обороты по мере повышения финансовой грамотности населения и активно развивающегося фондового рынка», - отмечает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанк Юлия Деменюк.

При этом тройку самых безопасных способов сбережений, по мнению россиян, составляют вклады, текущие и накопительные счета (их отметили 37% респондентов), а также недвижимость (27% всех опрошенных) и наличные средства в рублях (23% участников опроса).

«Востребованность банковских услуг среди россиян постоянно растет, и это во многом также связано с расширением продуктовой линейки и появлением новых предложений для розничных клиентов. Сейчас клиенты в режиме реального времени 24/7 могут управлять своими сбережениями, к тому же выбор инструментов для сохранения накоплений стал очень обширным: от высокодоходных вкладов до счетов с гибким управлением», - комментирует Юлия Деменюк.

Наименее рискованным способом инвестирования средств респонденты посчитали вложения в недвижимость – так считают более 61%. На втором месте участники опроса назвали иностранную валюту (так ответили порядка 15% респондентов). Замыкают список самых надежных инструментов инвестирования ценные бумаги. За них отдали голоса 13% участников опроса.

«На сегодняшний день недвижимость как универсальный инструмент остается наиболее выгодным и наименее рискованным средством для инвестиций. Цены на готовые дома и квартиры наименее подвержены внешним негативным факторам. Кроме того, интересу в пользу недвижимости во многом способствовало состояние рынка и строительной отрасли, которая за счет государственной поддержки и своевременных мер, демонстрирует стабильность и надежность», - заключает Юлия Деменюк.

В целом в ходе опроса более 63% россиян указали на наличие сбережений. При этом каждый четвертый предпочитает откладывать до 10% дохода, а каждый пятый переводит сбережения от 10% до 50% своего дохода. Более 50% дохода откладывают только 5% респондентов.