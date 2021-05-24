Россельхозбанк запускает стипендиальную программу с ведущими ВУЗами страны

Россельхозбанк запускает стипендиальную программу для студентов IT-специальностей. Партнерами банка на 2021/2022 учебный год станут три ведущих российских ВУЗа: НИУ «Высшая школа экономики», МГУ имени М.В. Ломоносова и МГТУ имени Н.Э. Баумана. Участие в программе РСХБ позволит молодым специалистам реализовать творческий потенциал и приобрести практический опыт решения задач по цифровизации сельского хозяйства.



«За последние годы российский агропромышленный сектор сделал большой шаг вперед и сегодня по темпам внедрения современных цифровых технологий стоит в одном ряду с другими технологичными отраслями. Запуск стипендиальной программы совместно с ведущими ВУЗами поможет нам вырастить сильных IT-специалистов, которые в перспективе обеспечат успех цифровой трансформации сельского хозяйства», - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.



«В настоящее время цифровые технологии существенно проникли во все народнохозяйственные отрасли, и их разработка и внедрение представляют собой один из решающих факторов для получения компаниями и предприятиями конкурентного преимущества, для чего им необходимо привлекать и удерживать ценные кадры, которые могут построить цифровую экономику. Таких кадров мирового уровня готовит, в том числе, и МГТУ им. Н.Э. Баумана, и мы можем быть горды за них, за их обучение и взращивание как профессионалов своего дела», - отметил ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров.



«Стипендиальная программа Россельхозбанка не только предусматривает материальную поддержку талантливых студентов, но и даст стипендиатам ценный практический опыт работы в команде со специалистами РСХБ над проектами цифровой трансформации банка и, как следствие, развития агропрома и регионов нашей страны. Этот подход созвучен принципам проектного обучения и задачам реализации Третьей миссии Высшей школы экономики», - сказал Павел Здоровцев, директор по развитию студенческого потенциала НИУ «Высшая школа экономики».



Для участия в стипендиальной программе будут отобраны 40 талантливых и амбициозных студентов старших курсов, которые имеют хорошую успеваемость и совмещают учебу с научно-исследовательской деятельностью.



Помимо финансовой поддержки, студенты ведущих ВУЗов страны получат возможность пройти оплачиваемую digital-стажировку и принять участие в проектах РСХБ и РСХБ-Интех. Стажерам предлагается конкурентная заработная плата, а тем, кто успешно проявит себя во время стажировки, Россельхозбанк предоставит возможность построить карьеру в одном из крупнейших российских государственных банков.