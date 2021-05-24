Райффайзенбанк: четверть россиян открывают кредитные карты по рекомендации друзей

Четверть россиян открывают кредитные карты, доверяя рекомендации друзей, знакомых или коллег, показало исследование Райффайзенбанка. Треть за кредитной картой идут в зарплатный банк. 15% респондентов просто соглашаются на предложение банка по телефону, ещё столько же опрошенных готовы принять оффер в интернете. 6% получают кредитку вместе с ипотекой, потребительском кредитом или дебетовой картой. Однако большинство же (36%) россиян подходят к выбору более осознанно: сравнивают предложения разных банков на специализированных сайтах.

Однако, когда речь заходит о том, что имеет наибольшее значение при выборе банка для открытия кредитной карты, мнению друзей доверяет только 16% россиян. Главным же образом смотрят на размер процентных ставок (71%), уровень надёжности банка (65%) и возможности программ лояльности (54%). Для 47% важно комфортное обслуживание карты, чтобы, например, было удобно вносить платежи и легко получать справки и выписки. Для 24% важная скорость рассмотрения и доставки карты. А для 20% — близость офиса банка к дому.

Главный критерий для выбора самой кредитной карты — это уровень процентной ставки. Это важно для 64% респондентов. Среди других факторов — продолжительность льготного периода (56%), возможность бесплатного обслуживания (53%), размер доступного кредитного лимита (31%) и кэшбэк в рублях и без ограничений (29%). И здесь на мнение друзей опирается только 3% респондентов.

«Кредитная карта — удобный способ быстро получить деньги для повседневных трат, который позволяет не трогать без лишней надобности накопления, — говорит Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка. — Сейчас банки борются за клиентов, поэтому предлагают всё больше выгодных условий. Например, у нас льготный период по карте составляет 110 дней и без комиссии можно снимать или переводить до 50 тыс. руб. ежемесячно».

В онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи владельцев кредитных карт — это мужчины и женщины (47% vs 53%) из пяти городов-миллионников , включая Москву и Санкт-Петербург , большинству из которых 26–35 лет. 44% опрошенных зарабатывает в месяц от 30 до 60 тыс. руб.

Карта «110 дней без процентов» бесплатна в обслуживании. Снятие без комиссии доступно в банкоматах Райффайзенбанка и банкоматах партнёров. Подробнее с условиями карты «110 дней без процентов» можно ознакомиться на raif.ru.