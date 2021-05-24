Стали известны первые итоги деятельности ДНД «Металлург» в 2021 году

Более 30 административных правонарушений выявили участники добровольной народной дружины «Металлург» с момента возобновления своей деятельности. Это случилось полтора месяца назад, в середине апреля, после годичной паузы, вызванной пандемией, сообщают в пресс-службе компании Русал.

Совместно с сотрудниками полиции дружинники БрАЗа ежедневно выходят на пешее патрулирование. А также проводят рейды по соблюдению антиалкогольного законодательства.

– При участии ДНД «Металлург» выявлены нарушения в двух торговых точках. Там спиртное продавали после девяти вечера, то есть за рамками отведенного законом времени. За такое нарушение владельцы торговых точек должны будут заплатить штраф, - рассказал командир ДНД «Металлург» Николай Очкас. – Плюс ко всему из этих магазинов изъяты более 60 литров спиртосодержащей жидкости.

В мае участники Дружины «Металлург» провели совместный рейд с комиссией по делам несовершеннолетних по соблюдению комендантского часа. А с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции дружинники проверили граждан, осужденных к условной мере наказания.

Кроме этого, добровольцы БрАЗа обеспечивали общественный порядок при проведении массовых мероприятий – первомайского митинга, городской легкоатлетической эстафеты и концерта, посвященного Дню Победы.

Корпоративная народная дружина РУСАЛа была создана в 2015 году по личной инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска. С тех пор при содействии добровольцев-металлургов в Братске выявлено более 3 тысяч правонарушений. За гражданскую сознательность и содействие силовым ведомствам членов отряда не раз отмечали благодарственными письмами мэра и городского УВД.

Помимо Братска, добровольные народные дружины созданы также на Красноярском, Саяногорском алюминиевых заводах и Ачинском глиноземном комбинате. Наряду с мужчинами-металлургами в рейдах активно участвуют и женщины-сотрудницы предприятий.