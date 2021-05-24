15% россиян планируют взять кредит на отдых

Из респондентов, которые выразили готовность взять кредит на эти цели, 31% указали сумму 50 тыс. руб., 33% – 100 тыс. руб., сообщает РБК со ссылкой на исследование «Работа.ру».

Оформить займ на отпуск в 150 тыс. руб. могут 11%, еще 9% – на 200 тыс. О готовности занять у банков сумму до 250 тыс. руб. на реализацию отпускных планов сообщили 6% этой группы, больше этой суммы – 10%.

В начале мая исследование о планируемых тратах на отпуск провела компания IDF Eurasia (бренд Moneyman), в нем приняли участие 6,5 тыс. работающих россиян. Опрос показал, что в этом году брать деньги в кредитных организациях на отпуск собираются 43% респондентов, не планируют этого делать 26% опрошенных.

Из числа тех, кто решил отдыхать в кредит, 46% намерены воспользоваться кредитной картой, еще 26% опрошенных планируют взять кредит наличными и в долг у родственников.