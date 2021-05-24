День славянской письменности и культуры отмечают в Иркутской области

Он пройдёт сегодня, 24 мая, в Иркутске на площади возле Дворца спорта «Труд». Организаторы – Иркутский областной Дом народного творчества и министерство культуры и архивов Иркутской области, сообщают в администрации Приангарья.

Областной фестиваль «День славянской письменности и культуры» откроется колокольным перезвоном передвижной звонницы Храма Спаса Нерукотворного в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия и выступлением церковного хора «Знамение».

Затем выступят хоры, ансамбли, дуэты, солисты из культурно-досуговых учреждений Приангарья, школ искусств, вузов областного центра. Общее количество участников – 350 человек. Они исполнят песни русских и советских композиторов, современных авторов, обработки и аранжировки народных песен. Завершит фестиваль выступление Большого хора детей и молодежи.

Также 24 мая в сети интернет состоится исторический час «Аз и Буки – основа науки». Его проведёт Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева. Посетители узнают о значении и истории этого праздника. Мероприятие будет доступно на сайте библиотеки iodb.ru

Областной фестиваль «День славянской письменности и культуры» посвящён Дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. В России праздник называют Днём славянской письменности и культуры и ежегодно проводят концерты хоровых коллективов.