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Семь человек умерли от коронавируса в Иркутской области

Число заболевших коронавирусом увеличилось до 69 тыс.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 69 197 человек.

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За последние сутки COVID-19 заболели 110 людей, выздоровели – 42, умерли – 7.

В больницах области остаются 5 188 человек.

В Иркутской области не фиксируется рост больных ковидом, при этом в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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