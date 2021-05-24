Семь человек умерли от коронавируса в Иркутской области

Число заболевших коронавирусом увеличилось до 69 тыс.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 69 197 человек.

За последние сутки COVID-19 заболели 110 людей, выздоровели – 42, умерли – 7.

В больницах области остаются 5 188 человек.

В Иркутской области не фиксируется рост больных ковидом, при этом в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.