Ангарский «Каравай» будет печь круассаны быстрее

Ангарский хлебозавод «Каравай» стал одним из первых участников национального проекта «Производительность труда в Иркутской области». С осени прошлого года эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) помогали предприятию внедрять принципы бережливого производства на участке по производству круассанов.

Был проведен полный анализ состояния рабочих мест, технологического процесса, затрачиваемого рабочего времени на единицу продукции. Внедрение принципов бережливого производства позволило предприятию значительно улучшить результаты: так, на 50% увеличена производительность труда на операции «начинка круассана», значительно сокращены время на упаковке продукта и трудозатраты персонала.

– У нас территория покрытия сбыта – несколько регионов страны. Программа бережливого производства, в том числе, позволит предприятию стать более конкурентоспособным, – говорит Ольга Денисова, руководитель АО «Каравай».

Напомним, основная задача нацпроекта – улучшение показателей работы предприятий за счет внутренних резервов, реорганизации производства, переобучения персонала, без дополнительных капиталовложений.