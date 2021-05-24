«Нашим детям негде учиться!» Жители Иркутска требуют построить школу в Нижней Лисихе

Жители Иркутска собрали более 500 подписей за строительство школы в Нижней Лисихе. Свое обращение они направили в администрацию Иркутска, в котором просят рассмотреть возможность строительства общеобразовательного учреждения в районе Байкальского кольца.

«Наш район один из самых молодых по застройке, который продолжает расстраиваться и прирастать новыми жилыми комплексами, количество жителей с каждым годом увеличивается! – говорит в обращении. – Но нашим детям негде учиться! Мы возим их на машинах, потому что ближайшие к нам школы (№№32 и 39) уже переполнены. Очень просим рассмотреть возможность сноса (переноса) гаражей, находящихся в квадрате района ул. Байкальская, 252г и рассмотреть возможность размещения на данной территории школы. Данный вопрос возник как жизненно важный в связи с острой необходимостью строительства школы в районе Нижней Лисихи, где практически отсутствуют социальные объекты. Нашим детям очень нужна школа!»

Под документом поставили подписи около 530 иркутян. Данный вопрос сегодня рассмотрели на заседании Высшего административного комитета администрации города, которое провел мэр Иркутска Руслан Болотов.

По информации заместителя мэра – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Иркутска Сергея Кладова, на муниципальном земельном участке расположены нестационарные металлические гаражи. Ранее он находился в аренде у Всероссийского общества «Автомобилист», в настоящий момент срок действия договора закончен. При объединении этого и двух соседних земельных участков на данной территории площадью около 3 га появится возможность построить школу не менее чем на 1200 мест.

– Вопрос нехватки социальных объектов в Октябрьском округе всем очевидна. Другая проблема – отсутствие свободных земельных участков достаточной площади. Необходимо комплексно рассмотреть возможность строительства современной школы именно в данном месте, при этом тщательно проработать перспективы оказания содействия владельцам металлических гаражей в части предоставления иной площадки, – отметил Руслан Болотов.