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300 млн рублей направят на ремонт семи участков дорог в Ангарске

В Ангарске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок семь участков дорог.  Их общая протяженность составляет девять километров. На проведение работ из бюджетов всех уровней выделено 304,3 млн. рублей.



Основной объём дорожного ремонта уже произведен на 1-м и 2-м Театральных проездах, которые расположены по обе стороны парка Строителей. Общая протяженность этих участков составляет почти километр. Там выполнена укладка асфальтового покрытия.
Проезды пересекаются с улицей Чайковского. В этом году в рамках национального проекта ремонтируют её участок от улицы Карла Маркса до Крупской. Его протяженность 1,2 километра. На ней укладывают первый слой асфальта. В 2022 году ремонт дороги продолжится. В планах - участок от Крупской до Ленинградского проспекта.

Небольшой объём работы остался до завершения строительства второй полосы улицы Чайковского в районе пересечения с Ленинградским проспектом, Работы там стартовали в 2020 году. На Ленинградском проспекте долгожданное и значимое событие – открытие второй полосы движения состоялось осенью прошлого года.

На данный момент работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» также идут на улицах Ворошилова и Весенней. Также в этом году отремонтируют участки улицы 14-го Декабря и Маяковского.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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