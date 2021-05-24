Заморозки, ветер и дожди прогнозируют в Приангарье 25-27 мая

Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Иркутской области 25-27 мая. По информации метеорологов 25-26 мая местами в северных, верхнеленских районах, 27 мая и в западных районах ожидаются заморозки 0,-5°.

25 мая местами по области ожидаются порывы северо-западного, западного ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами в западных, северо-западных, центральных, южных, Жигаловском, Качугском районах – ливневые дожди.

25-27 мая местами в северных районах ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.