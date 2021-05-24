Иркутская область расторгнет контракт с подрядчиком реконструкции аэропорта Братска

Об этом стало известно 22 мая, во время посещения строительной площадки Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

– К сожалению, подрядная организация не выполнила взятые на себя дополнительные решения, которые мы приняли после посещения 30 марта – 80 процентов пунктов не выполнено. Подрядчик не исправил ситуацию должным образом, поэтому заказчик был вынужден в одностороннем порядке расторгнуть контракт. В начале июня проведем встречу с руководством Росавиации и представителями всех заинтересованных сторон, чтобы определить дальнейший план действий. Мы заинтересованы, чтобы этот объект был введен в эксплуатацию в установленные контрактом сроки – до 30 ноября 2021 года, – рассказал Игорь Кобзев после посещения стройплощадки.

Представитель государственного заказчика, руководитель подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Александр Насонов добавил, что решение об отказе в одностороннем порядке было принято 17 мая. В течение 10 дней, по распоряжению Губернатора, они подготовят план дальнейших действий.

Реконструкция аэропорта Братска проводится в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». В 2020 году Росавиация заключила контракт на 1,19 миллиарда рублей. В число работ входит реконструкция взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и перрона, оборудование новых мест стоянок воздушных судов, строительство очистных сооружений, аварийно-спасательной станции и других объектов инфраструктуры. Модернизация взлетно-посадочной полосы и инфраструктуры аэропорта Братска позволит принимать больше воздушных судов, снизить тарифы на их обслуживание, привлечь новые авиакомпании и расширить географию полетов. Ранее Игорь Кобзев отмечал, что аналогичные работы необходимо провести и других аэропортах региона. Их модернизация является приоритетной задачей, поставленной в Послании Губернатора Иркутской области.