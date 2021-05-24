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Центр занятости выясняет, сколько будет сокращено людей на фабрике мороженого «Ангария»

В запросе Центра занятости на имя руководителя ООО "Ангария" Фабрика мороженого" Юрия Федонова просят предоставить информацию, планируется ли сокращение, увольнение, простой, перевод на неполную занятость, отпуска без сохранения заработной платы работников.

В министерстве труда и занятости пояснили, что в соответствии с Законом РФ о сокращении численности работников организация обязана предупреждать службы занятости не позднее, чем за три месяца. По данным на 24 мая, таких сообщений от организации не поступало.

Поводом для направления запроса стала информация в СМИ о том, что с 25 мая ООО "Ангария" Фабрика мороженого" останавливает производство на неопределенный срок в связи с маркировкой продукции с 1 июня. Известно, что на предприятии работает 240 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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