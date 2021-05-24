В Иркутске на неделю ограничат движение транспорта на улице Боткина

В Иркутске в связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта по улице 2-ая Железнодорожная в районе дома по адресу улица Боткина, № 1 с 13:00 24 мая до 20:00 31 мая 2021 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе проезжей части улицы 2-ая Железнодорожная – в направлении движения от улицы Боткина до улицы Маяковского.

Пресс-служба Байкальской энергетической компании сообщает, место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".