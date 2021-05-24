Более 25 тысяч девятиклассников Иркутской области сдают ГИА по русскому языку

Основной период ГИА стартует сегодня для выпускников девятых классов. Для девятиклассников начался основной период государственной итоговой аттестации. 24 и 25 мая они сдают основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку – один из двух обязательных экзаменов.

Напомним, что в 2021 году ОГЭ по предметам по выбору не проводится, вместо него по выбору школьники написали на прошлой неделе в своих образовательных организациях контрольную работу по одному из выбранных предметов.

По информации министра образования Иркутской области Максима Парфенова, 24 мая ОГЭ по русскому языку сдают более 16 тысяч (16 318) девятиклассников на 201 пункте проведения экзаменов (ППЭ). 25 мая еще 9,2 тысячи выпускников придут для сдачи ОГЭ по русскому языку в 94 ППЭ.

8 и 30 июня предусмотрены резервные дни для сдачи ОГЭ по русскому языку. В эти дни сдать экзамен смогут участники, пропустившие основные сроки по болезни или другой уважительной причине, а также те, кто не завершил экзамен по уважительной причине. В эти же сроки смогут пересдать экзамен те, кто по данному предмету получил неудовлетворительный результат, при условии, что за второй обязательный экзамен - положительная оценка. Для тех, кто неудовлетворительную оценку получит по двум обязательным предметам, резервные сроки предусмотрены в сентябре.