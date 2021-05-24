Накопления есть только у четверти россиян

Накопления есть у 25% россиян, свидетельствуют результаты телефонного опроса. При этом учет своих доходов и расходов ведут 75%. Года назад, когда СК «Росгосстрах жизнь» проводила аналогичный опрос, таких было 56%.

По мнению экспертов, россияне стали проявлять большую финансовую осознанность, в том числе под влиянием событий последних полутора лет.

«Анализ текущего финансового положения и учет доходов и расходов – первый и самый важный шаг к накоплениям. Позиция «у меня нет денег и поэтому мне не с чего копить» чаще всего базируется на том, что люди не знают, на что именно уходят средства. А если точно знать, на что тратится семейный бюджет, можно найти способ сокращения расходов или даже небольшого увеличения доходов», — говорит директор блока маркет-менеджмент, член правления «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.