S7 открыла продажи авиабилетов в Хорватию

S7 Airlines сообщила об открытии продажи авиабилетов на прямые рейсы из Москвы в хорватские Сплит и Задар. Рейсы начнут выполняться с 25 июня.

Авиакомпания напоминает, что для въезда в Хорватию пассажирам необходимо иметь:

отрицательный результат ПЦР-теста[1], выполненного не ранее, чем за 48 часов до въезда в Хорватию. Результат теста должен быть предъявлен при регистрации на рейс на бумажном бланке в 2 экземплярах на английском языке.

подтверждение об оплаченном проживании в гостинице или об аренде яхты на период нахождения в стране или подтверждение о владении недвижимостью на территории Хорватии;

заранее заполненную онлайн «Анкету» на бумажном бланке. Анкета заполняется на английском языке. Заполнение анкеты не требуется для граждан Хорватии;

пассажирам, следующим в деловую поездку, необходимо официальное приглашения от компании-партнера из Хорватии;

гражданам Хорватии, стран Шенгенского соглашения, а также членам их семей необходимо предоставить документы, подтверждающие гражданство и родство;

гражданам, имеющим вид на жительство в Хорватии, странах Шенгенского соглашения или Евросоюза, Андорры, Ватикана, Сан-Марино необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и вид на жительство;

обладателям действующей долгосрочной визы «D», выданной одной из стран ЕС, необходимо предоставить паспорт с визой.

Поскольку правила въезда в зарубежные государства могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки, перед вылетом рекомендуется проверять актуальность информации.