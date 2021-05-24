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Стоимость обучения в ИГУ останется на уровне прошло года

Стоимость обучения по очной форме обучения в Иркутском государственном университете в 2021 году не увеличится. Такое решение было принято на апрельском заседании Ученого совета университета. Незначительное увеличение, в пределах инфляции, произойдет по очно-заочной и заочной формам обучения.

На платной основе в ИГУ обучается фактически половина студентов, подчеркивается в сообщении вуза. при этом в университете действует система скидок, благодаря которой обучение может обойтись почти вполовину меньше от начальной стоимости.

Воспользоваться скидками можно с первого курса – чем лучше у абитуриента результат ЕГЭ или результат вступительных испытаний, которые университет проводит самостоятельно, тем меньше стоимость обучения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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