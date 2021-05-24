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Движение по улице Ленина в Иркутске будет ограничено больше месяца

В Иркутске с 00.00 13 июня до 24.00 25 июля движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Сурикова до улицы Нижняя Набережная будет ограничено.

В пресс-службе мэрии уточнили, что это связано с производством строительно-монтажных работ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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