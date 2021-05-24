Основатель благотворительного фонда Марина Седых провела прием граждан Усть-Кутского района в администрации Усть-Кутского муниципального образования. Жители на приеме обращались к основателю фонда не только с просьбами, но и с благодарностями за уже оказанную помощь.

На приеме, состоявшемся 21 мая, было рассмотрено более десяти обращений. Они касались приобретения лекарственных препаратов, средств реабилитации, оборудования для Центра помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оплаты проезда к месту лечения и обратно. Все обращения были поддержаны руководством фонда, и после предоставления необходимого пакета документов заявители получат необходимую помощь.

«Хочу выразить признательность Иркутской нефтяной компании и благотворительному фонду Марины Седых за неоценимую помощь и поддержку, ощутимый вклад в организацию медицинской помощи в Усть-Кутском районе, – поблагодарила на приеме главный врач Усть-Кутской районной больницы Анна Самсонова.

Благотворительный фонд Марины Седых, учрежденный ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК), был открыт в 2014 году. Фонд оказывает адресную помощь людям, проживающим на территориях присутствия компании, и реализует крупные социальные проекты. Основатель благотворительного фонда Марина Седых регулярно проводит приемы граждан, на которые записываются десятки горожан.

Чаще всего фонд выделяет средства на лечение, реабилитацию, приобретение медицинского оборудования и медикаментов. Также одним из важнейших пунктов является помощь малоимущим и многодетным семьям, людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, ветеранам войны и труда.

В прошлом году благотворительным фондом Марины Седых была разработана программа по реабилитации граждан, переболевших коронавирусной инфекцией, в санаториях Иркутской области. Участниками программы могут стать жители Усть-Кутского района, относящиеся к социально-незащищенным категориям граждан, и перенесшие заболевание в средней и тяжелой формах.

Также при поддержке благотворительного фонда ежегодно в Усть-Кут для обследования детей приезжают врачи-специалисты Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Они в течение нескольких дней ведут приём на базе детской поликлиники Усть-Кутской районной больницы. В этом году на прием к иркутским врачам смогли попасть около тысячи маленьких пациентов из Усть-Кутского района. Все они получили консультации и рекомендации, а некоторые были направлены в областной центр для дальнейших обследований и лечения в Ивано-Матренинской детской клинической больнице.