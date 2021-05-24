37% компаний планируют увеличить долю «зеленых» офисов

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подготовили отчет (Y)OUR SPACE, в котором провели исследование офисных пространств в постпандемийный период. Согласно полученным данным, среди 400 международных компаний только в 13% доля «зеленых» активов в портфеле офисной недвижимости превышает 50%. При этом 37% участников опроса планируют увеличить долю арендуемых площадей, прошедших экологическую сертификацию (BREAM, LEED, DGNB, CASBEE, Green Star).

Результаты опроса демонстрируют растущий интерес игроков рынка офисной недвижимости к экологической устойчивости: 40% респондентов планируют достичь нулевого выброса углерода, 77% из них рассчитывают сделать это к 2030 году.

Несмотря на то, что 40% глобальных выбросов углерода приходится именно на недвижимость, и ESG-инвестирование приобретает все более широкое распространение, только в 13% компаний доля «зеленых» активов в портфеле офисной недвижимости превышает 50%. Еще 13% респондентов отметили, что экологическую сертификацию прошли 25-50% их офисных площадей.

Почти 20% опрошенных считают, что цели устойчивого развития станут ключевым фактором при определении инвестиционной стратегии и формировании портфеля недвижимости в течение следующих трех лет. Более 60% компаний отметили, что «зеленая» недвижимость в некоторой мере позволит им достичь целей устойчивого развития, в том числе нулевого уровня выброса углерода.

При этом 37% участников опроса планируют увеличить объем арендуемых офисных площадей, прошедших экологическую сертификацию, еще 32% респондентов на данный момент не приняли решения.