Иркутских предпринимателей приглашают к участию в деловом форуме индустрии развлечений

9-ая Летняя международная встреча специалистов индустрии развлечений пройдет с 14 по 16 июля в городе Ростов-на-Дону, сообщают в мэрии Иркутска.

Летние встречи РАППА проводятся с целью развития индустрии досуга в регионах России. Всего ожидается более 100 участников со всей России.

Участники Летней встречи посетят самые интересные культурно-досуговые объекты Ростова-на-Дону. Производители и поставщики развлекательного оборудования проведут презентации своей продукции и услуг, а также представят новые проекты в сфере развлечений.

Одним из центральных вопросов станет обсуждение путей выхода культурно-досуговой отрасли из кризиса после пандемии.

Организатор – Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА), при поддержке Администрации Ростова-на-Дону и Министерства культуры Ростовской области. Генеральный Спонсор: компания «Фабрика развлечений». В настоящее время Летняя встреча РАППА является одним из крупнейших деловых форумов профессионалов индустрии развлечений.