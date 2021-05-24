Шесть миллионов рублей похитили аферисты у жителей Иркутской области в выходные

Мошенники обманули 17 жителей региона, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Неизвестные уверяли жителей в том, что они представляют интересы банка и предупреждали об оформлении кредита на имя потерпевшего. Далее злоумышленники предлагали «обезопасить» себя переводом средств на резервный счет.

В настоящее время номера неизвестных заблокированы.

Самый большой ущерб нанесен жителю Братска, который перевел мошенникам около 1 млн рублей. Днем 21 мая ему позвонила женщина и сообщила, что неизвестные преступники пытаются снять с его счета денежные средства. Мужчина, обратившись в местное отделение банка перечислил сумму на счет, указанный «сотрудницей банка».

Другой распространенной схемой является инвестирование денежных средств под высокий процент через объявление в социальной сети.

Потерпевшие договариваются посредством личной переписки о переводе средств на неизвестный счет, после чего объявление блокируется, и злоумышленники перестают выходить на связь.

Подобным способом было украдено порядка 2 млн рублей. По словам иркутянина, в популярной социальной сети мужчина нашел объявление о вложении капитала в инвестиции под процент выше среднего по рынку. Через личные сообщения договорился о сделке и перевел средства на счет, указанный неизвестным. Сразу после этого сайт был заблокирован.