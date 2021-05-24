Региональный оператор Фонда «Сколково» появился в Иркутской области

Статус оператора получил «Центр развития Байкальского региона» (БАЙКАЛ.ЦЕНТР), сообщают в пресс-службе Приангарья.

Это 17-й по счету регоператор Фонда в России.

Торжественное вручение стелы регионального оператора состоялось 24 мая 2021 года в рамках конференции STARTUP VILLAGE с участием председателя правления ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и председателя Фонда «Сколково» Аркадия Дворковича.

Задача регионального оператора – находить и консультировать перспективных разработчиков, помогать с получением статуса участников Фонда «Сколково» и предоставлять все необходимые сервисы. Технологические проекты Иркутской области смогут получать налоговые льготы, финансовую поддержку и необходимые услуги, направленные на быстрый рост компаний.

На базе центра сформирован проектный офис.

В ближайшее время иркутский проект «Everypay» по интеграции банковских продуктов в бизнес-приложения и бизнес-процессы организаций на основе технологий open banking станет участником Сколково. Заявки по еще десяти проектам в течение второго квартала 2021 года будут подготовлены и направлены на предварительную экспертизу.

К 2023 году БАЙКАЛ.ЦЕНТР планирует придать статус резидентов Сколково не менее 50 проектам. В настоящее время идет работа с региональными компаниями в различных сферах: биотехнологии, фармацевтика, медицинское оборудование, инновационные технологии в пищевой отрасли, IT и телеком, а также энергоэффективные технологии и утилизация отходов.