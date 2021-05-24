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С 2012 года материнский капитал получили 48 тыс. семей из Иркутской области

По данным на 1 мая 2021 года, средствами распорядились 28 355 семей на общую сумму более 1,97 млрд рублей, сообщают в областной администрации.

Чаще всего маткапитал используют на улучшение жилищных условий, отмечают в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Этим правом воспользовалась 16 501 семья. Деньги на получение образования ребенком направили 2 494 семьи.

Правом получения ежегодной денежной выплаты за счет средств ОМ(С)К воспользовались 9 360 семей. В 2021 году выдано 1 660 сертификатов, распорядились средствами ОМ(С)К 3 497 семей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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