В Иркутск пытались ввезти из Великобритании недекларированные тесты на COVID-19

Иркутская фирма, специализирующаяся на поставках и реализации медицинского оборудования, пыталась ввезти недекларированную партию товара - наборы экспресс-тестов для определения показателей IgG/IgM при COVID-19 из Великобритании.

Как сообщает иркутская таможня, товар был ввезен в Россию воздушным авиатранспортом и оформлялся по технологии удаленного выпуска: был поставлен импортёром на склад временного хранения, расположенный в Международном аэропорту г. Иркутска, а декларировался в Центре электронного декларирования Шереметьевской таможни.

«Иркутской таможней в отношении иркутской фирмы-импортера по факту недекларирования товара (частей наборов экспресс-тестов) возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Обнаруженный незадекларированный товар изъят, проводится дальнейшее расследование», – пояснил и.о начальника отдела досмотра таможенного поста Аэропорт Иркутск Александр Ивлев.