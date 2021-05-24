Жители каких регионов переезжали в Москву в пандемию

Москва остается центром притяжения трудовых ресурсов и городом с наибольшим числом мигрантов, несмотря на распространение удаленной работы.

Эксперты Циан выяснили, жители каких регионов интересуются приобретением квартиры в Москве, как изменилась структура спроса во время пандемии. Больше потенциальных мигрантов – из Подмосковья, Петербурга и Кубани. Самые дорогие квартиры в Москве ищут сахалинцы. Самое просторное жилье выбирают покупатели из Ингушетии.

На жителей Московской области приходится сейчас 9,4% спроса, что незначительно ниже, чем до самоизоляции – 10,1%.

Столичная недвижимость значительно выросла в цене за прошедший год – средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 15,7%. Это ограничивает возможность переезда в столицу из Подмосковья, которое, впрочем, все равно остается лидером по доле регионального спроса не только из-за границ с Москвой, но и по причине численности населения. Логично, что многие планируют перебраться в Москву, сократив тем самым время в пути на работу, а также для получения столичных социальных льгот.

Каждый десятый запрос (11,8%) на приобретение столичной квартиры на вторичном рынке приходится на проживающих в других субъектах РФ, вне столичного региона, т.е без учета Москвы и Московской области. До пандемии доля была сопоставимой – 11,2%. Таким образом, несмотря на возможность удаленной работы, интерес к столичной недвижимости со стороны региональных клиентов остается прежним в структуре спроса.

Общее число просмотров объявлений в пандемию, но после снятия основных ограничительных мер (с октября 2020 года по март 2021 года) оказалось на 17% выше, чем за аналогичный допандемийный период (с октября 2019 года по март 2020 года). Росту активности во многом способствовало снижение ипотечных ставок. Причем если для жителей столицы прирост составил 16%, а в Московской области – 18%, то в целом по остальным регионам увеличение просмотров существеннее – на 23%.

Если принять всех региональных пользователей за 100%, исключив статистику от жителей Москвы, то, как было отмечено, лидером является Московская область, которая обеспечивает практически половину регионального спроса (44,5%). С заметным отрывом идут жители Санкт-Петербурга (4,7%) и Краснодарского края (3,8%). В сравнении с допандемийным периодом тройка лидеров не изменилась.

Однако «рокировка» в десятке лидирующих по региональному спросу субъектов все же произошла. В сравнении с допандемийным периодом в число лидеров вошел Приморский край, занимавший ранее 11 строку, и Ярославская область, совершившая существенный «рывок» с 24 на 10 строку. Одновременно в пандемию выбыли из лидеров Саратовская область и Татарстан.

Остальные пять регионов, из которых чаще других переезжают в Москву, это Самарская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская области и Башкортостан.

Таким образом, территориальная доступность к Москве не является определяющим фактором для переезда. К примеру, на соседей первого порядка (субъектов, граничащих с Московской областью) приходится лишь 6,7% от объема поисковых запросов. До пандемии доля составляла 5,7%. Только Ярославская область из них входит в десятку лидеров по числу запросов.

Эксперты Циан отмечают, что уровень экономического развития регионов не оказывает чуть меньшее влияние на интерес жителей к столичной недвижимости. К примеру, из 10 лидирующих по спросу субъектов, только 5 входят в десятку регионов по объему валового регионального продукта (Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Башкортостан, без учета Москвы).

Одновременно первые семь лидирующих спросу на столичную недвижимость регионов также входят в десятку субъектов с наибольшей численностью населения. Данный фактор оказывает большее влияние, чем уровень экономического развития субъекта.

Циан отмечает, что в список лидеров не попали основные ресурсодобывающие регионы, отличающиеся высоким уровнем дохода населения (ХМАО, ЯНАО, ряд регионов Дальневосточного ФО, Ненецкий АО и др.). Нет в списке и национальных республик (за исключением Башкортостана).

Основная часть россиян, планирующих приобретать столичную недвижимость, это «трудовые мигранты», которые не имеют больших финансовых возможностей, как жители нефтегазодобывающих регионов. То есть речь идет не об инвестиционных сделках, а как правило, покупке для собственного проживания с целью повышения уровня доходов и качества жизни за счет большей заработной платы.

В целом спрос на столичную недвижимость со стороны региональных покупателей распределяется крайне неравномерно. На десятку лидеров приходится 68% сделок. На топ-20 регионов – 79%.