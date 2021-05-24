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Министерство социального развития объявило тендер на организацию отдыха для ветеранов труда Иркутской области

Ветераны труда, проживающие в Иркутской области, смогут в этом году пройти санаторно-курортное лечение в местных санаториях, сообщает RosTender.info.  

Из бюджета области на организацию отдыха льготников планируют направить 18 млн рублей. Путевки на лечение и отдых за эти деньги смогут получить 500 человек. Предложения от организаторов отдыха министерство принимают до 2 июня, 4 июня выберут победителя тендера.  

Каждая путевка в санатории Иркутска или Шелехова будет рассчитана на 18 дней. Ветераны получат санаторно-курортную помощь по кардиологии и гастроэнтерологии. Разместят льготников в 1-2 местных номерах и организуют для них диетическое или лечебное питание не менее 4-х раз в день. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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