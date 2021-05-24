Обстановка стабильная – губернатор о пожарах в Иркутской области

Несмотря на крупный пожар в посёлке Дальний Иркутской области, где сгорело 42 дома, обстановку с пожарами губернатор назвал стабильной. Сегодня один пожар действует в Куйтунском районе, другой, в Усть-Кутском, локализован.

– В сравнении с прошлым годом горим меньше. И число пожаров, и их площадь значительно ниже. Но тут надо понимать, что и погода в этом году сильно отличается. Поэтому надо быть начеку, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Cправиться с огнём помогает специализированная техника. В Иркутскую область продолжают поступать бульдозеры, тягачи, бортовые автомобили, всего 17 единиц. Кроме того, поступили 22 единицы лесохозяйственной техники и оборудования. По словам губернатора, в течение сезона должно поступить ещё 40 различных единиц техники.