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Обстановка стабильная – губернатор о пожарах в Иркутской области

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Несмотря на крупный пожар в посёлке Дальний Иркутской области, где сгорело 42 дома, обстановку с пожарами губернатор назвал стабильной. Сегодня один пожар действует в Куйтунском районе, другой, в Усть-Кутском, локализован.

– В сравнении с прошлым годом горим меньше. И число пожаров, и их площадь значительно ниже. Но тут надо понимать, что и погода в этом году сильно отличается. Поэтому надо быть начеку, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Cправиться с огнём помогает специализированная техника. В Иркутскую область продолжают поступать бульдозеры, тягачи, бортовые автомобили, всего 17 единиц. Кроме того, поступили 22 единицы лесохозяйственной техники и оборудования. По словам губернатора, в течение сезона должно поступить ещё 40 различных единиц техники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Пожар в поселке Дальний, 2021, последние новости
Обстановка стабильная – губернатор о пожарах в Иркутской области
Пожар в поселке Дальний уничтожил 42 дома
Названа точная причина пожара в поселке Дальний, где сгорело больше половины домов
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