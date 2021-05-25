ВТБ в Иркутской области выдал 1,5 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

Банк ВТБ заявил, что за время работы по программе ипотеки с господдержкой выдал в Иркутской области свыше 600 кредитов на 1,5 млрд рублей. С начала текущего года заемщики оформили в регионе около 150 сделок на сумму свыше 420 млн рублей. Ставка по программе в ВТБ составляет от 5,6% годовых.

Регионами-лидерами в рамках программы за все время работы по ней стали Москва и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Республика Татарстан, Новосибирская область и Краснодарский край. Размер среднего ипотечного кредита составляет около 3,3 млн рублей, первоначального взноса – порядка 33%.

«Ипотека с господдержкой сохраняет свою востребованность у населения, особенно в связи с повышением ставок по стандартным программам отдельных банков. Наши клиенты оформляют по ней каждый третий кредит, а с середины мая могут сделать это по сниженной ставке – от 5,6%, – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ. - По нашим прогнозам, российские банки за первое полугодие этого года выдадут более 1,6 трлн рублей по льготной программе, что станет одним из ключевых факторов роста рынка по сравнению с прошлым годом. Дальнейшая динамика ипотечных продаж и уровень ставок будут зависеть от формата госпрограммы после 1 июля. Объективно можно предположить, что сейчас – оптимальный момент для оформления жилищного кредита в этом году».

ВТБ снизил ставки по ипотеке с господдержкой ранее на этой неделе. Для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка снижается и составляет 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка 5,8 и 5,9% соответственно.

Программа «Ипотека с господдержкой» в ВТБ предполагает размер первоначального взноса от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит могут клиенты банка, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимальный срок кредита – до 30 лет.