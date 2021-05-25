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Годовая инфляция в Иркутской области в апреле замедлилась до 6,01%

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Годовая инфляция в Иркутской области в апреле снизилась на 0,81 п.п., до 6,01%. Однако она остается выше значений по Сибирскому федеральному округу (5,57%) и России в целом (5,53%).

Эксперты ЦБ отмечают две причины замедления.

– Первая в региональном факторе — расширении предложения продукции собственного производства, вторая – в эффекте высокой базы прошлого года, когда отдельные продукты питания дорожали из-за выросшего с началом пандемии спроса, – сообщает пресс-служба отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Приангарье уменьшился в апреле до 6,27% после 7,12% в марте, на услуги – до 2,65% после 5,56% в марте. Инфляция на непродовольственные товары, напротив, ускорилась – до 7,84% в апреле после 7,32% в марте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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