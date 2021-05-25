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Доля трат россиян на товары массового потребления за год сократилась на 20%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в апреле 2021 года доля трат на FMCG товары составила 44,8%, что на 1,8% меньше, чем в марте 2021.

За год индекс также сократился – на 20%.

«Динамика к прошлому году объясняется эффектом высокой базы: в апреле прошлого года доля расходов на FMCG сильно возросла в связи с карантинными мерами. Слабое снижение относительно прошлого месяца обосновано небольшим снижением трат на FMCG товары непродуктового сегмента», – комментирует исполнительный директор Ромир и Mile Group Инна Караева.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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