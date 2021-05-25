Почти 57 тысяч индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в Иркутскй области

В Иркутской области по состоянию на конец 2020 года зарегистрировано 56,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Иркутскстат фиксирует снижение предпринимательской активности в большинстве территорий региона, рост – всего в 4-х районах.

Из всех муниципалитетов Приангарья индивидуальное предпринимательство больше всего развито в Иркутском районе, здесь на каждую тысячу жителей приходится 38 индивидуальных предпринимателей, за последние 4 года их количество выросло в 1,5 раза, при этом в целом по области снизилось на 7%.

Суммарно субъекты малого предпринимательства (юридические и физические лица) обеспечивают около половины (48%) областного оборота розничной торговли, их доля в общепите составляет 53%.