Коршуновский ГОК пополнил парк спецтехники

Стоимость приобретения составила более 5 млн рублей, сообщают в пресс-службе предприятия.

Машина спроектирована на базе автомобиля КамАЗ и имеет подогрев отсека насоса и кабины водителя, что позволит эксплуатировать спецтехнику и в холодное время года. Вместимость цистерны составляет 10 кубометров.

«Предназначение спецтехники достаточно универсально: от заправки водой буровых станков в карьере до пылеподавления на дорогах летом, ведь автоцистерна оборудована поливочно-оросительной системой», – рассказал управляющий директор ПАО «КГОК» Антон Красильников.