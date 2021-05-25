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Коршуновский ГОК пополнил парк спецтехники

Стоимость приобретения составила более 5 млн рублей, сообщают в пресс-службе предприятия.

Машина спроектирована на базе автомобиля КамАЗ и имеет подогрев отсека насоса и кабины водителя, что позволит эксплуатировать спецтехнику и в холодное время года. Вместимость цистерны составляет 10 кубометров. 

«Предназначение спецтехники достаточно универсально: от заправки водой буровых станков в карьере до пылеподавления на дорогах летом, ведь автоцистерна оборудована поливочно-оросительной системой», – рассказал управляющий директор ПАО «КГОК» Антон Красильников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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