Новости

Спрос на нефть снизится к 2030 году

Прогноз дал Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«В конце 2020-х - начале 2030-х спрос на нефть в мире начнет снижаться. Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность. К 2040-м годам многие страны снизят выбросы CO2 более чем в два раза», – передают цитату Кудрина Известия.

По его словам, «доля нефтяных доходов в процентах к ВВП и в бюджете будет все время стабильно падать». «Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно», – отметил глава Счетной палаты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Пожар в поселке Дальний, 2021, последние новости
Обстановка стабильная – губернатор о пожарах в Иркутской области
Пожар в поселке Дальний уничтожил 42 дома
Названа точная причина пожара в поселке Дальний, где сгорело больше половины домов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании