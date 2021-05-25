Спрос на нефть снизится к 2030 году

Прогноз дал Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«В конце 2020-х - начале 2030-х спрос на нефть в мире начнет снижаться. Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность. К 2040-м годам многие страны снизят выбросы CO2 более чем в два раза», – передают цитату Кудрина Известия.

По его словам, «доля нефтяных доходов в процентах к ВВП и в бюджете будет все время стабильно падать». «Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно», – отметил глава Счетной палаты.