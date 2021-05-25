Иркутяне стали в два раза чаще улучшать жилищные условия

Практически в 1,5 раза вырос спрос на отделочные материалы и товары для дома. Об этом сообщил директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев на своей странице в Инстаграм.

На основе данных МТС Банка, выяснилось, что количество платежей за услуги ремонта увеличились в 2,3 раза, риэлторов – в 2,1 раза, клининговых фирм – в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этот тренд эксперты связывают с так называемым ипотечным бумом.

Льготная ставка подтолкнула к покупке жилья тех, кто откладывал это решение, в том числе из-за локдауна. В связи с этим, увеличилось количество приобретений бытовых товаров и новой техники.

– У иркутян наибольший прирост транзакций был на обои, краски – 53% и товары для дома – на 48% в годовом выражении. Бытовая техника и оборудование (плиты, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры и т. п.) и строительные материалы увеличились чуть более, чем на 40 % и мебель – на 34%, – отмечает директор МТС.

При этом, из-за повышения цен, средний чек на большинство товаров увеличился на 20%, а на мебель и отделочные материалы – на 10%.