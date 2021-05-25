Названы причины замедления продовольственной инфляции в Иркутской области

Эксперты отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России назвали четыре причины замедления годовой продовольственной инфляции в регионе, которая уменьшилась в апреле до 6,27% после 7,12% в марте.

Во-первых, объемы местного производства в молочной отрасли выросли, в том числе благодаря расширению региональных программ господдержки. Это способствовало увеличению предложения молока и молочной продукции. В результате продолжилось снижение цен на молоко, и замедлился рост цен на творог, сметану, кисломолочные продукты, йогурт, а также на сливочное масло.

Во-вторых, увеличение поставок помидоров из других регионов, а также из-за рубежа по мере дальнейшего снятия фитосанитарных ограничений на ввоз продукции некоторых стран-экспортеров (Азербайджан, Узбекистан) замедлило рост цен на эти овощи.

В-третьих, уменьшились годовые темпы прироста цен на яблоки и груши, усилилось снижение цен на лимоны и чеснок. Во многом это связано со стабилизацией импортных поставок и улучшениями в логистике по сравнению с апрелем прошлого года — периодом введения жестких карантинных мер в большинстве стран, а также с нормализацией спроса (в частности, годом ранее наблюдался всплеск спроса на лимоны как популярное народное средство профилактики и лечения вирусных инфекций).

В-четвертых, схожие причины обусловили замедление роста цен на некоторые продукты длительного хранения, которые население закупало впрок в период самоизоляции — гречневую крупу, рис, макаронные изделия, муку и консервы.

– В то же время давление со стороны издержек сельхозпроизводителей вследствие удорожания кормов, импортных биодобавок и ветеринарных препаратов (из-за роста цен на зерно и произошедшего ранее ослабления рубля) продолжило ускорять рост цен на куриное мясо и свинину, – подчеркивается в отчете ЦБ.