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Новый сквер в Чуне построят в этом году

Он появится на месте пустыря по улице Ленина в посёлке. Об этом рассказала председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, представляющая в региональном парламенте интересы жителей Чунского и Тайшетского районов Иркутской области.

«В Чуне в этом году осваивается самая крупная субсидия за все время реализации в районе проекта «Формирование комфортной городской среды». На месте пустыря возле дома 75 «а» по ул. Ленина появится большая площадка с проездами и стоянкой для автотранспорта, тротуарами, спортивным кортом, освещением и малыми архитектурными формами. Планируется установить скамьи, песочницы, качели, беседку и детский городок. Работы начались в апреле и находятся на постоянном контроле мэра и главы посёлка», – рассказала Наталья Дикусарова.

Специалисты подрядной организации работают весь световой день, чтобы успеть благоустроить новый сквер к 1 июля при первоначальном сроке 30 августа. В планах на ближайшие годы – благоустроить ещё два участка в Чуне: по улице Ленина и на Новом посёлке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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