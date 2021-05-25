Три новых школы построят в Шелеховском районе

Работы начнут в ближайшие несколько лет, сообщают в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.

По контракту трёхэтажный блок начальной школы почти на 200 мест должен быть сдан в эксплуатацию 1 августа 2022 года. Сейчас стоит задача за лето возвести контур здания и далее заниматься отделочными работами.

Депутат Александр Белов напомнил, что помещение начального блока школы было закрыто в 2015 году из-за аварийного состояния. С тех пор занятия проходят в две смены в основном здании учреждения, а всего в школе обучаются больше 600 человек.

«Я как депутат от территории держу это строительство на личном контроле. Кроме того, планируется строительство еще двух новых школ в Шелеховском районе», – отметил парламентарий.

На экспертизу выходит проектно-сметная документация по строительству школы в селе Олха.

Существующее здание построено 90 лет назад. В дальнейшем к нему было сделано несколько пристроев. Предусмотрено строительство нового здания школы с последующим выкупом. Также в планах строительство школы на 900 мест в селе Баклаши. Возможность финансирования будет рассмотрена при формировании областного бюджета на 2022 год, уточнил депутат.