Житель Усолья-Сибирского рассчитался квартирой за долг по алиментам

Мужчина задолжал свыше 600 тыс. рублей, сообщают в УФССП.

Доводы должностного лица Управления были им проигнорированы. Накопленная сумма задолженности составила свыше 600 тыс. рублей. В связи с этим, судебным приставом составлен акт описи и ареста имущества, которое было передано на торги.

– Квартира в Усолье-Сибирском реализована на публичных торгах за 814 тыс. рублей. 612 тыс. рублей перечислены взыскателю в счет оплаты алиментной задолженности, – рассказала начальник отдела Элеонора Шестопалова.

Данная мера не освобождает мужчину от ежемесячных платежей на содержание дочери до ее совершеннолетия.