Новости

Житель Усолья-Сибирского рассчитался квартирой за долг по алиментам

Мужчина задолжал свыше 600 тыс. рублей, сообщают в УФССП.

Доводы должностного лица Управления были им проигнорированы. Накопленная сумма задолженности составила свыше 600 тыс. рублей. В связи с этим, судебным приставом составлен акт описи и ареста имущества, которое было передано на торги.

– Квартира в Усолье-Сибирском реализована на публичных торгах за 814 тыс. рублей. 612 тыс. рублей перечислены взыскателю в счет оплаты алиментной задолженности, – рассказала начальник отдела Элеонора Шестопалова.

Данная мера не освобождает мужчину от ежемесячных платежей на содержание дочери до ее совершеннолетия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Пожар в поселке Дальний, 2021, последние новости
Обстановка стабильная – губернатор о пожарах в Иркутской области
Пожар в поселке Дальний уничтожил 42 дома
Названа точная причина пожара в поселке Дальний, где сгорело больше половины домов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании