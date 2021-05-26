MamaHaus.ru: новое старое имя

Про Na-Dom-Mame.ru слышал, пожалуй, каждый родитель Иркутска: почти десять лет «фишкой» этого онлайн-магазина были дешевые японские подгузники, сейчас линейка включает даже продукцию молочной кухни – благодаря тому, что новые собственники хорошо знакомы с тендерным рынком. Онлайн-торговля – в тренде, но конкурировать интернет-магазину из Сибири приходится с глобальными маркетплейсами. Собственники – Виктор и Марина – уверены, что наличие уникальных преимуществ дает им шанс в этой борьбе. Они готовы покорять новые города Сибири. И поможет им в этом глубокий ребрендинг проекта.

Виктор и Марина, собственники проекта Mamahaus.ru

Фото из архива компании

«Бизнес как ребенок»

– Магазин «Na-Dom-Mame» на иркутском рынке уже 11 лет. Бывший владелец магазина сейчас живет в Москве, а бизнес как ребенок – за ним нужен постоянный присмотр. У нас есть и другие компании, все они связаны с торговлей. В прошлом году, когда началась пандемия, онлайн «выстрелил»: к нам пришла новая аудитория, люди увидели, что у нас есть не только подгузники, но и продукты питания, товары для кухни и дома, косметика. Мы переориентируемся на более широкую аудиторию, доставляем заказы не только по Иркутску и в радиусе ста километров от него, но и немного в Братске, выходим в другие регионы: Бурятию, республику Саха, Красноярск. А дальше хотим работать на весь мир. Концепция и стратегия магазина стали меняться, и мы задумались о ребрендинге.

«От старого имени не отказываемся»

– От старого имени мы пока не отказываемся, Na-Dom-Mame.ru в том или ином виде будет какое-то время присутствовать в символике. Но за одиннадцать лет устарел не только логотип: изменений требует весь бизнес, и мы их уже начали. Меняться необходимо, особенно сейчас, когда сам рынок очень сильно меняется, и появляются мощные конкуренты – новые сервисы. Наш девиз по жизни – «Всё лучшее получается у профессионалов». Поэтому клиенты идут к нам, а мы безоговорочно доверились Гомбо.

«Основное преимущество – быстрая доставка»

– Мы очень оперативные. В отличие от маркетплейсов, ассортимент, который вы видите у нас на сайте, уже есть на складе. Покупателю не придется ждать месяц и даже неделю, пока нужный товар будет заказан у поставщиков, доставка будет день в день. Кроме скорости наше преимущество – именно доставка в квартиру. Для нашей основной целевой аудитории – мам с детьми – это очень важно. Во время пандемии это стало актуально для всех.

«Приглашаем местных производителей»

– От крупных маркетплейсов нас также отличает наличие в ассортименте продукции категории суперфреш с очень коротким сроком годности. Мы умеем работать с такой продукцией: давно сотрудничаем с комбинатом питания и с детской молочной кухней, у нас даже есть возможность свежайшую продукцию ночной выработки доставлять день в день по той же цене, по которой вы купите ее в магазине. Недавно заключили договор с «Белореченским», весь их ассортимент в ближайшее время появится в Mamahaus.ru. Товары местных производителей в дальнейшем мы хотим вывести в отдельный каталог. Сейчас сами ищем партнеров, но и встречным предложениям рады. Попробовать выставиться можно совершенно бесплатно. Единственное, нужно, чтобы товар был сертифицирован, и чтобы у него обязательно был штрих-код. Тогда мы сможем его оцифровывать и отслеживать остатки.

«Тендерный рынок – хорошая школа»

– Знания и контакты – бесценный актив, а тендерный рынок – очень хорошая школа, которая учит подходить к бизнесу системно. До того, как мы зарегистрировали свою компанию, у каждого из нас был огромный багаж знаний, опыт работы на разных должностях, – рассказал Виктор. – После профильного вуза я отработал восемь лет в компании Coca-Cola, был представителем производителя. Потом трудился в компании-дистрибьюторе, по другую сторону баррикад. Марина была коммерческим директором.

«Наша гордость – однокликовость»

– Технологии и логистика – киты, на которых держится любой интернет-магазин. В штате Mamahaus.ru работают семь курьеров, они доставляют в среднем 150-200 заказов в день. А за цифровизацию отвечает команда программистов. Технологии очень важны. У нас есть внештатный программист, несколько фирм на аутсорсе. Одна из них – московская. Мы предпочитаем работать с ней даже несмотря на разницу во времени: там другая дисциплина, четкость целей и, как ни странно, это оказалось дешевле, чем сотрудничать с местными компаниями. Еще наша гордость – быстрая обратная связь и «однокликовость». Мы сами всегда на связи и от своих сотрудников добиваемся, чтобы они давали ответ максимально быстро: брали трубку не позднее чем через 4-5 гудков, отвечали на e-mail в течение двух часов. Этому нас научил тендерный рынок.

Наталья Понамарева, Газета Дело

«Mamahaus.ru – чтобы уйти от ассоциации исключительно с детскими товарами»

Гомбо Зариктуев, бренд-технолог.

Фото А.Федорова

Гомбо Зориктуев, бренд-технолог:

– Одиннадцать лет назад, когда был запущен онлайн-магазин Na-Dom-Mame.ru, люди заходили в интернет с компьютера, набрать название с дефисами было несложно. Сейчас «рулят» мобильные версии сайта, и дважды менять раскладку, чтобы ввести адрес – это значит слишком усложнять клиентский путь. Есть и второй момент: владельцы магазина решили расширить ассортимент и уйти от ассоциации исключительно с детскими товарами. Но сам по себе образ мамы и дома – отличный, кроме того, сохраняется его преемственность с прежним брендом. Поэтому решено было приобрести доменное имя Mamahaus.ru. Его мы обыгрываем визуально и делаем фирменным логотипом. Магазин уже переехал на новую площадку, а смена официального названия запланирована на 5 июня.